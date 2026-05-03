Ограничения на полеты введены в столичном аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он добавил, что такие меры «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

До этого Росавиация сняла ограничения на полеты, введенные на маршрутах в Калининград и из него, а также в Пулково и Пскове.

После открытия воздушного пространства в аэропорту Пулково задержаны более 40 рейсов — каждый на более чем два часа. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло, поскольку в расписании возможны изменения.

Отмечается, что первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска.

Ранее пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево.