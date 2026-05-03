Москву попытался атаковать БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 00:29 на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Накануне в Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА. А Смоленская область подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10. При втором налете были повреждены крыши нескольких частных домов и гражданских автомобилей. В регионе до сих пор сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти призвали местных жителей быть осторожными.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.