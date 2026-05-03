Аэропорт Костромы приостановил полеты

В аэропорту Костромы ввели временные ограничения на полеты

В костромском аэропорту Сокеркино временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В посте от 23:16 уточняется, что аэропорт ограничил полеты, чтобы обеспечить безопасность выполнения рейсов.

2 мая прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Меры до сих пор действуют в Нижнем Новгороде. В Сочи и Геленджике ограничения, веденные вечером субботы из соображений безопасности, продолжались чуть больше часа. После этого обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.