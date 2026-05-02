Появились две новые версии пропажи Героя России Алексея Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова может быть связано с несчастным случаем или бытовым конфликтом. Такие версии выдвинул бывший следователь Следственного комитета РФ и участник спецоперации Василий Козлов РИА Новости.

До этого он высказывал другие предположения — о том, что Асылханов мог подвергнуться расправе или заблудиться в тайге. Теперь эксперт призывает не исключать вариант трагической случайности, которая могла произойти недалеко от того места, где Алексея видели в последний раз: например, падение в открытый люк или водоем.

Козлов обратил внимание на географическую особенность кузбасского города Юрги, где пропал Герой России: там протекает река Томь, течение которой направлено в сторону Томской области, и в этих местах, по словам бывшего следователя, нередко находят утонувших.

Другая новая версия — бытовой конфликт. По мнению Козлова, ссора могла возникнуть либо с кем-то из круга повседневного общения Асылханова, либо спонтанно на улице с незнакомцами.

Согласно записям камер и показаниям свидетелей, 3 апреля около 16:00 Асылханов сел в автомобиль к неизвестному мужчине, поздоровался с водителем и уехал. С этого момента связь с ним пропала. Его жена Валерия отметила, что обычно ее муж работал в первой половине дня, поэтому его выход из дома ближе к вечеру показался ей необычным. Пара готовилась 5 апреля отмечать годовщину свадьбы, а осенью у них должен родиться первенец.

Асылханов за время участия в специальной военной операции уничтожил 15 танков и около 50 единиц бронированной техники противника, а также до 100 солдат ВСУ. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение, врачам пришлось ампутировать ему правую ногу. В декабре 2024 года президент Владимир Путин лично вручил бойцу медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Вернувшись домой, Асылханов получил протез, устроился преподавателем в техникум и поступил на заочное отделение КемГУ по специальности «Пожарная безопасность».

Ранее из-за пропажи Асылханова завели уголовное дело.