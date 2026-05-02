Московский аэропорт возобновил работу

В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково сняты ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кроме того, ограничения сняли в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении пятого за ночь беспилотника на подлете к столице.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 мая над территорией страны было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 17:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

