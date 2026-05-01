В России за ночь отразили атаки более 140 беспилотников

Более 140 украинских дронов сбили над территорией России в ночь на 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 апреля <...> до 7:00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Его сбили в небе над Мясниковским районом. Информация о пострадавших и разрушениях к текущему моменту не поступала. При этом глава российского субъекта предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Также налету дронов подвергся город Туапсе в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что в результате атаки на территории морского терминала начался пожар. К ликвидации возгорания привлекли 128 специалистов и 41 единицу техники.

Ранее украинский БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в Белгородской области.