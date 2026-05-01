В Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе

Депутат Колесник назвал одной из целей атак ВСУ на Туапсе воздействие на россиян

Психологическое воздействие на граждан России является одной из целей атак ВСУ на Туапсе. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он указал, что Киев «не очень интересует», что в городе мирное население. ВСУ бьют по портовой инфраструктуре, береговой линии, морскому терминалу и туапсинскому НПЗ, уточнил депутат. Украина пытается вывести из строя важную систему инфраструктуры», сказал парламентарий.

Речь также идет о «психологическом воздействии» на граждан России, заявил Колесник.

«Поэтому тут двойная история: и военная, и нанесение урона, в том числе экологического. У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся», — сказал он.

Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Впоследствии огонь ликвидировали, но в ночь на 1 мая упавшие обломки сбитых беспилотников спровоцировали новый пожар. 28 апреля пламя охватило НПЗ, на этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту возгорание на заводе устранили.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.