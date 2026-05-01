Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе

Владимир Федоренко/РИА Новости

Психологическое воздействие на граждан России является одной из целей атак ВСУ на Туапсе. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он указал, что Киев «не очень интересует», что в городе мирное население. ВСУ бьют по портовой инфраструктуре, береговой линии, морскому терминалу и туапсинскому НПЗ, уточнил депутат. Украина пытается вывести из строя важную систему инфраструктуры», сказал парламентарий.

Речь также идет о «психологическом воздействии» на граждан России, заявил Колесник.

«Поэтому тут двойная история: и военная, и нанесение урона, в том числе экологического. У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся», — сказал он.

Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Впоследствии огонь ликвидировали, но в ночь на 1 мая упавшие обломки сбитых беспилотников спровоцировали новый пожар. 28 апреля пламя охватило НПЗ, на этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту возгорание на заводе устранили.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
