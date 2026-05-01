Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Появились подробности о спасителе свердловского губернатора Паслера

Ura.ru: спасителем губернатора Паслера оказался замдиректора ЧОП
Кадр из видео/URA.RU

Губернатора Свердловской области Дениса Паслера спас от нападения пьяного мужчины замдиректора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об этом пишет Ura.ru.

«Замглавы охранного предприятия Дмитрий Рылин на первомайском митинге обезвредил мужчину, пытавшегося напасть на главу Свердловской области», — говорится в посте.

Инцидент произошел 1 мая в Екатеринбурге во время праздничного концерта, когда Паслер фотографировался с горожанами. В этот момент подбежал неизвестный и попытался прорваться к главе региона.

Агрессивного человека тут же скрутила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг. Позже в департаменте информационной политики правительства Свердловской области местным журналистам рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчину передали правоохранителям.

Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года, выиграв выборы. На посту Паслер сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее мужчина попал под суд за то, что напал на полицейского и оскорбил его в аэропорту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!