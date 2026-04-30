Мужчина отдали под суд за хулиганскую выходку в аэропорту Сургута

Мужчина попал под суд за то, что напал на полицейского и оскорбил его в аэропорту

В Сургуте будут судить мужчину за применение насилия к сотруднику МВД в аэропорту, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года пассажир рейса Сургут — Москва, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании аэропорта, препятствовал законным действиям полицейского, который составлял протокол об административном правонарушении.

Желая помешать правоохранителю, 42-летний мужчина толкнул его в область груди и публично оскорбил с использованием нецензурной лексики. Улететь в Москву дебоширу не удалось.

Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

