Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина отдали под суд за хулиганскую выходку в аэропорту Сургута

Мужчина попал под суд за то, что напал на полицейского и оскорбил его в аэропорту
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В Сургуте будут судить мужчину за применение насилия к сотруднику МВД в аэропорту, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года пассажир рейса Сургут — Москва, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании аэропорта, препятствовал законным действиям полицейского, который составлял протокол об административном правонарушении.

Желая помешать правоохранителю, 42-летний мужчина толкнул его в область груди и публично оскорбил с использованием нецензурной лексики. Улететь в Москву дебоширу не удалось.

Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в российских аэропортах решили выявлять дебоширов до посадки на самолет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!