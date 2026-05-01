В Москве из-за плана «Ковер» изменили режим работы одного из аэропортов

Московский аэропорт Шереметьево изменил режим работы в связи с введением плана «Ковер». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Из заявления следует, что в данный момент Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — подчеркнули в пресс-службе.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, при котором пилотам уже находящихся в воздухе самолетов и вертолетов поступает приказ на немедленную посадку или выведение их из определенной зоны. Данный режим могут вводить по разным причинам, в том числе из-за внезапного изменения метеорологических условий и угрозы атаки дронов.

29 апреля из здания аэропорта Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали пассажиров в связи с небольшим задымлением. ЧП произошло на кухне одного из кафе. При этом сотрудники противопожарной службы аэропорта, оперативно прибыв на место срабатывания сигнализации, не обнаружили возгорания. В связи с этим воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки беспилотников.

 
