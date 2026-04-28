Пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки беспилотников

SHOT: вылетающий из Сочи самолет вернули на стоянку из-за угрозы атаки БПЛА

Пассажирский самолет, вылетающий из Сочи, вернули обратно на стоянку из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что речь идет о самолете Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь рейсом N4-479 в Омск.

«Авиагавань готовится отражать атаку вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ над территорией России, в том числе над Краснодарским краем. Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск.

В Туапсе обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жильцов домов, расположенных рядом с предприятием, эвакуировали.

В Белгородской области за минувшие сутки во время атак беспилотников три мирных жителя получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Кремле заявили, что меры по ликвидации последствий ЧП в Туапсе принимаются на должном уровне.