Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Из аэропорта Кольцово эвакуировали людей

В Екатеринбурге пассажиров Кольцово эвакуировали из-за задымления в кафе
Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге из здания аэропорта Кольцово эвакуировали пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«...Произошло небольшое задымление на кухне одного из кафе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники противопожарной службы аэропорта, оперативно прибыв на место срабатывания сигнализации, не обнаружили возгорание. Отмечается, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

До этого в СМИ сообщили, что в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи (Индия) возник пожар первого уровня в Терминале 1. Информации о пострадавших не поступало.

В октябре прошлого года пожар в аэропорту столицы Бангладеш парализовал авиасообщение. Огонь вспыхнул в грузовом терминале около выхода № 8. Возгорание ликвидировали 36 пожарных расчетов. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать. Как минимум пять рейсов, которые должны были приземлиться в Дакке, перенаправили в другие воздушные гавани.

Ранее петербурженка устроила пожар в аэропорту и застряла в Таиланде почти на год.

 
Теперь вы знаете
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!