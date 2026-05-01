В Тульской области пропал ребенок

Семилетняя девочка пропала в Тульской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В публикации отмечается, что 30 апреля девочка не вернулась домой с прогулки.

Ребенок был одет в черную куртку, светло-розовые штаны и черные туфли, у нее был черно-фиолетовый самокат. Приметы девочки: рост 132 см, худощавого телосложения, волосы светлые с розовыми прядями, глаза серые.

В пресс-службе добавили, что волонтеры уже приступили к поискам ребенка.

