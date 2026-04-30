Отец девочки, с которой расправились на Кубани, рассказал детальную версию произошедшего

КП: девочка, с которой расправились на Кубани, не была знакома с похитителем
Девочка из Казани, которую нашли после расправы, не была знакома с подозреваемым. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отца ребенка.

По его словам, в день пропажи его дочь пошла провожать подругу до дома. По пути они якобы стали дразнить какую-то пожилую женщину, и, когда та стала ругаться, разбежались. Подруга отправилась домой, а пострадавшей пришлось идти в обход, чтобы вернуться к себе. После этого ее не видели.

Известно, что подозреваемый жил в соседнем поселке, был общественником, водил детей в храмы и на экскурсии. Предполагалось, что он мог познакомиться со школьницей во время таких мероприятий, но отец опроверг это и подчеркнул, что в церковь дочь ходила с семьей.

«Ни на какие экскурсии она не ездила. Мы вообще не знаем людей из соседнего поселка», – рассказал мужчина.

Несовершеннолетняя пропала 24 апреля. Как полагают следователи после того, как девочка встретилась с подругой, местный житель встретил ее и увез, по пути расправился, после чего оставил около водоема. Что стало причиной агрессии, неизвестно.

Ранее рецидивист похитил пятилетнюю девочку прямо из ее спальни.

 
