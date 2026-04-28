Рецидивист похитил пятилетнюю девочку прямо из ее спальни

В Австралии мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы, заподозрили в похищении ребенка

В Австралии девочку похитили прямо из ее спальни, полиция разыскивает мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

Пятилетняя Шэрон Гранитс пропала ночью 26 апреля из дома своих родителей, расположенного неподалеку от города Алис-Спрингс на Северной территории Австралии. Родители уложили дочь спать, но спустя пару часов обнаружили, что ее кроватка пуста.

Полиция установила основного подозреваемого — 47-летнего Джефферсона Льюиса, освобожденного из тюрьмы неделю назад. Он отбывал 18-месячный срок за нападение при отягчающих обстоятельствах, нарушение судебного запрета по делам о домашнем насилии и нарушение условий освобождения под залог. В 2022 году мужчина, как выяснили местные СМИ, провел восемь месяцев в тюрьме за насильственное преступление.

«В настоящее время он остается одним из немногих людей, находившихся в лагере для ветеранов в то время, и не заявлявших о себе в полицию. Учитывая, что он и Шэрон пропали примерно в одно и то же время, это, безусловно, вызывает подозрения, и мы хотели бы поговорить с ним об этом», — заявил Марк Грив из отдела по борьбе с преступностью полиции Северной территории.

Поиски девочки продолжаются. Полиция просит местных жителей делиться полезной информацией о возможном местонахождении ребенка и его предполагаемого похитителя.

