«Усадил в машину и задушил». Пропавшую на Кубани 11-летнюю девочку нашли убитой спустя пять дней

На Кубани задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 11-летней школьницы. Девочка пропала еще 24 апреля — она пошла гулять с друзьями и не вернулась домой. По данным следствия, мужчина встретил школьницу, посадил ее в свою машину и по пути в соседний населенный пункт задушил. Тело ребенка он оставил в районе водоема, а затем скрылся. СМИ сообщили, что обвиняемый раньше работал с детьми и познакомился со школьницей в день ее пропажи.

В Краснодарском крае задержали обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы, которая пропала пять дней назад после прогулки с друзьями. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

«24 апреля 2026 года 11-летняя девочка вышла из своего дома, расположенного в поселке Стрелка Темрюкского района, на прогулку, и с тех пор ее местонахождение установлено не было», — рассказали в ведомстве.

По данным СК Краснодарского края,

местный житель встретил школьницу в день ее пропажи, посадил в свой автомобиль и увез в сторону хутора Белого Темрюкского района. По пути мужчина задушил ребенка, а затем вывез тело за пределы хутора и оставил рядом с водоемом.

Что стало мотивом преступления — на данный момент неизвестно. Как пишет Baza, обвиняемый утверждает, что познакомился с девочкой 24 апреля. В ходе допроса мужчина признал вину. Ему предъявили обвинения по делу об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Что известно об убийце

Как сообщает Telegram-канала 112, обвиняемым в убийстве 11-летней школьницы оказался 31-летний местный житель Александр М. По данным Kub Mash, мужчина получил образование по специальности педагог-психолог и ранее работал с детьми — был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани».

«Водил подростков на молебны в храмы, экскурсии и театральные представления. В соцсетях организации есть пост, где [Александр] вручает семье казака сертификат детского магазина — чтобы родители могли купить ребенку школьные принадлежности», — пишет Telegram-канал.

Однако затем мужчина сменил профессию. В последнее время он работал торговым представителем одного из операторов связи, вел активный образ жизни, много путешествовал, увлекался играми, аниме и инвестициями. Он был женат и часто публиковал в своих соцсетях фото с супругой. При этом у него также был другой аккаунт, зарегистрированный под именем Эрен Йегер (главный герой манги и аниме «Атака титанов»). С этой страницы мужчина был подписан на множество пабликов с эротическим уклоном, уточняет Baza.

Поиски школьницы

О пропаже школьницы стало известно 26 апреля. За два дня до этого школьница пошла гулять с друзьями и не вернулась домой.

«Предварительно, [девочка] пришла из школы в хорошем настроении и примерно в 16:00 часов сказала родным, что пойдет гулять с подругами», — писал Kub Mash.

Kp.ru раскрыл, что с собой у девочки не было ни денег, ни мобильного телефона. После того как школьница не вернулась, ее родители обратились в полицию, а волонтеры начали активные поиски. В поисковой операции за пять дней поучаствовали более 700 человек, среди которых были добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Краснодарского края, Крыма, республики Адыгея и Ростовской области, сотрудники различных служб, представители администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ветераны СВО, казаки и местные жители.

Волонтеры прошли около 2 тыс. км, прочесали окрестности и проверили заброшенные постройки. Очевидцы сообщали, что видели девочку на трассе — она шла в сторону станицы Голубицкой. Поисковой собаке удалось взять след ребенка, однако он оборвался возле лесополосы недалеко от дома, где жила школьница. 29 апреля региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил об обнаружении тела пропавшей.