В Госдуме обратилась к главе Кубани по поводу безопасности детского отдыха

Глава Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разъяснить, планируется ли в этом году детский отдых на Черноморском побережье, учитывая ситуацию в регионе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Останиной.

Кубань, по словам депутата, в данный момент сталкивается с угрозой для детского отдыха в связи с «террористическими атаками на морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе».

«Комитет обеспокоен возможностью повторения в 2026 году прошлогодней ситуации, когда 27 организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Анапском и Темрюкском районах, оказались на грани выживания вследствие разлива топочного мазута в акватории Черного моря», — указывается в обращении.

Останина подчеркнула, что получает обращения от россиян, спрашивающий, «быть или не быть детскому отдыху на Черноморском побережье» в этом году.

До этого сообщалось, что Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Орленок», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края, продолжает работу в штатном режиме. В «Орленке» заявляли, что угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет.

Ранее жителям Туапсе вернули свет.

 
