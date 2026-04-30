В Туапсе собрали почти 13 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта

В Туапсе собрали и вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки беспилотников киевского режима, ведут круглосуточно», — рассказали там.

По данным оперштаба, только за последние сутки собрали и вывезли почти 3 тыс. кубометров загрязненной земли, гальки и смеси. Вдоль береговой линии меняют боновые заграждения, которые не дают распространяться нефтепродуктам. Также продолжаются работы и в акватории реки Туапсе.

До этого региональный оперштаб сообщал, что локальные выбросы нефтепродуктов после пожара на НПЗ произошли на пяти участках береговой линии Туапсинского округа — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров. Основные работы идут в Туапсе — в устье реки и на километровом участке побережья. В ликвидации участвуют 56 человек. С 27 по 29 апреля собрали и вывезли 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта.

За апрель украинские дроны атаковали Туапсе трижды. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе ввели новые ограничения для жителей.

 
