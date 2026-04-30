Эвакуированным жильцам домов рядом с горевшим НПЗ в Туапсе разрешат вернуться

В Туапсе сняли оцепление на прилегающей к потушенному НПЗ территории

В Туапсе сняли оцепление на территории, прилегающей к загоревшемуся после атаки беспилотников нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Евгений Шевченко.

Он уточнил, что ограждения убрали «полчаса назад».

«Планируется, что сегодня (30 апреля. — «Газета.Ru») жители смогут начать возвращаться в свои дома», — подчеркнул чиновник.

Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе потушили крупный пожар на НПЗ. Глава региона выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации возгорания, и добавил, что местные власти сделают все необходимое для наведения порядка в городе.

Туапсе с начала апреля трижды подвергался атакам украинских беспилотников. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля упавшие обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

