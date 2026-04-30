Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эвакуированным жильцам домов рядом с горевшим НПЗ в Туапсе разрешат вернуться

В Туапсе сняли оцепление на прилегающей к потушенному НПЗ территории
Борис Морозов/РИА Новости

В Туапсе сняли оцепление на территории, прилегающей к загоревшемуся после атаки беспилотников нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Евгений Шевченко.

Он уточнил, что ограждения убрали «полчаса назад».

«Планируется, что сегодня (30 апреля. — «Газета.Ru») жители смогут начать возвращаться в свои дома», — подчеркнул чиновник.

Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе потушили крупный пожар на НПЗ. Глава региона выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации возгорания, и добавил, что местные власти сделают все необходимое для наведения порядка в городе.

Туапсе с начала апреля трижды подвергался атакам украинских беспилотников. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля упавшие обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Путин высказался об атаках украинских дронов на Туапсе.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!