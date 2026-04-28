Путин высказался об ударах ВСУ по объектам в Туапсе

Удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями. Об это президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ все чаще наносят удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре России.

«Вот последний пример - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал он.

Вместе с тем Путин добавил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Местные жители справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться, подчеркнул президент.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе. Из-за падения обломков сбитых дронов на НПЗ начался сильный пожар, местных жителей пришлось эвакуировать. На место тушения пожара прибыли дополнительные сводные отряды, в том числе из республики Адыгеи, всего в тушении огня задействованы 252 человека и 62 единицы техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Туапсе из-за пожара на НПЗ топливо разлилось на дорогу и повредило несколько машин.