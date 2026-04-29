Новый мост в Петербурге подготовили к проводке больших судов

Администрация Санкт‑Петербурга

Большой Смоленский мост успешно прошёл испытания и готов принимать суда на Неве. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Самое главное — мост выдержал свое первое испытание: состоялся провод первого судна. Сегодня мы еще раз проверили, как работают разводные механизмы, крылья этого моста», — рассказал Беглов.

В 2028 году мост соединят с дорожной сетью Петербурга.

Большой Смоленский мост — строящийся разводной автодорожный мост с наличием трамвайного движения через Неву в Санкт-Петербурге. Расположен между Володарским и Финляндским мостами.

27 апреля Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в городе. Беглов доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

В марте Беглов заявил, что в Петербурге подписали договор на строительство трех этапов Широтной магистрали скоростного движения — второго, третьего и четвертого. По мнению администрации региона, реализация такого проекта свяжет инфраструктуру Санкт-Петербурга и области и даст возможность жителям региона экономить часы в дороге, повысит мобильность и комфорт.

Ранее в Петербурге убрали с постаментов Сфинксов на Фонтанке.

 
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
