В Петербурге подписали договор на строительство новых этапов Широтной магистрали

Губернатор Беглов: в Петербурге заключили договор на строительство этапов ШМСД

В Петербурге подписали договор на строительство трех этапов Широтной магистрали скоростного движения — второго, третьего и четвертого. Об этом сообщает губернатор региона Александр Беглов.

Соглашение заключили компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» и генеральный подрядчик.

В сообщении отмечается, что данный мегапроект был поддержан президентом России. Предполагается, что ШМСД укрепит транспортный каркас мегаполиса, ускорит развитие восточной части Петербурга и возьмет на себя часть транспорта Мурманского направления, что существенно повысит связи между районами города.

По мнению администрации региона, реализация такого проекта свяжет инфраструктуру Санкт-Петербурга и области и даст возможность жителям региона экономить часы в дороге, повысит мобильность и комфорт.

Объем инвестиций на первый — четвертый этапы ШМСД оценивался в 300 млрд рублей.

Первый этап этап Широтной магистрали скоростного движения уже построен — это Витебская развязка. Ее в декабре 2024 года открыл президент Владимир Путин.

Ранее в Минтрансе отвергли планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Владивосток.