Губернатор Санкт-Петербурга рассказал Путину о новых разводных мостах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Беглова, в работе находятся пять разводных мостов. Один из них, Большой Смоленский, практически полностью смонтировали, в 2027 году будет подключаться рабочее движение, а в 2028 году будут закончены работы со всеми развязками.

Беглов также доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения. Еще один мост в Отрадном, который войдет в состав КАД-2, его планируют запустить до 2030 года, рассказал губернатор города.

В марте Беглов заявил, что в Петербурге подписали договор на строительство трех этапов Широтной магистрали скоростного движения — второго, третьего и четвертого. По мнению администрации региона, реализация такого проекта свяжет инфраструктуру Санкт-Петербурга и области и даст возможность жителям региона экономить часы в дороге, повысит мобильность и комфорт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить четыре новые трамвайные линии.