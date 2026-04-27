Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал Путину о новых разводных мостах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Беглова, в работе находятся пять разводных мостов. Один из них, Большой Смоленский, практически полностью смонтировали, в 2027 году будет подключаться рабочее движение, а в 2028 году будут закончены работы со всеми развязками.

Беглов также доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения. Еще один мост в Отрадном, который войдет в состав КАД-2, его планируют запустить до 2030 года, рассказал губернатор города.

В марте Беглов заявил, что в Петербурге подписали договор на строительство трех этапов Широтной магистрали скоростного движения — второго, третьего и четвертого. По мнению администрации региона, реализация такого проекта свяжет инфраструктуру Санкт-Петербурга и области и даст возможность жителям региона экономить часы в дороге, повысит мобильность и комфорт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют построить четыре новые трамвайные линии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!