МИД заявил о причастности двух стран к ущербу экологии из-за Украины

Турция и Болгария причастны к поддержке Украины по линии НАТО и содействуют экологическому ущербу Черному морю из-за действий Киева. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И Турция, и Болгария являются членами НАТО. <...> коллективно разделяют ответственность за <...> решение, которое принимается всеми странами этого объединения по накачке Зеленского и Банковой вооружениями. <...> своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Черному морю наносится именно «экологический удар».

Туапсе с начала апреля три раза подвергался массированным атакам украинских дронов. В результате ударов ночью с 19 на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на расположенном в городе НПЗ из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар. К текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. Сейчас в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь предупредил, что удары ВСУ по энергообъектам в Туапсе несут серьезные экологические риски.

Ранее Песков рассказал о работе по устранению последствий ударов БПЛА в Туапсе.