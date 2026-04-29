Песков рассказал о работе по устранению последствий ударов БПЛА в Туапсе

Песков: давать оценки на действия властей после ЧП в Туапсе преждевременно

Давать оценки на действия властей по устранению последствий атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод преждевременно, поскольку работа в этом направлении продолжается. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что нефть, которая оказалась в море после вражеской атаки, предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам.

Сейчас ведется большая напряженная работа по уменьшению последствий от этих ударов. Сотни обычных граждан и специалистов героически борются с результатами террористических атак, подчеркнул представитель Кремля.

Туапсе с начала апреля три раза подвергался массированным атакам украинских дронов. В результате ударов ночью с 19 на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на расположенном в городе НПЗ из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар. К текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. Сейчас в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Путин заявил, что удары ВСУ по энергообъектам в Туапсе несут серьезные экологические риски.