Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков рассказал о работе по устранению последствий ударов БПЛА в Туапсе

Песков: давать оценки на действия властей после ЧП в Туапсе преждевременно
Борис Морозов/РИА Новости

Давать оценки на действия властей по устранению последствий атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод преждевременно, поскольку работа в этом направлении продолжается. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что нефть, которая оказалась в море после вражеской атаки, предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам.

Сейчас ведется большая напряженная работа по уменьшению последствий от этих ударов. Сотни обычных граждан и специалистов героически борются с результатами террористических атак, подчеркнул представитель Кремля.

Туапсе с начала апреля три раза подвергался массированным атакам украинских дронов. В результате ударов ночью с 19 на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на расположенном в городе НПЗ из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар. К текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. Сейчас в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Путин заявил, что удары ВСУ по энергообъектам в Туапсе несут серьезные экологические риски.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!