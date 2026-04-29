В Кремле рассказали о докладах Куренкова Путину об обстановке в Туапсе

Песков: Куренков несколько раз докладывал Путину о ситуации в Туапсе

Президент РФ Владимир Путин несколько раз получал от главы МЧС Александра Куренкова доклады о ситуации в Туапсе, где в настоящее время борются с последствиями атак украинских дронов. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима, принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что глава МЧС РФ по результатам работы в Туапсе дал все необходимые оценки положения дел в городе.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

