Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кремле рассказали о докладах Куренкова Путину об обстановке в Туапсе

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин несколько раз получал от главы МЧС Александра Куренкова доклады о ситуации в Туапсе, где в настоящее время борются с последствиями атак украинских дронов. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима, принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что глава МЧС РФ по результатам работы в Туапсе дал все необходимые оценки положения дел в городе.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Куренков высказался об утечке нефтепродуктов в Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!