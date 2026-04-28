Глава МЧС заявил о прекращении утечек нефти в Туапсе

Оперативный штаб - Краснодарский край

Все утечки нефти в Туапсе остановлены, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Министр отметил, что специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, для этого достаточно сил и средств. Он пояснил, что сейчас выставлены девять рядов речных боновых заграждений, новые заграждения будут переброшены на место в ближайшее время. Специалисты МЧС также работают над предотвращением утечек нефти в море.

Куренков сообщил, что 29 апреля в регион прибудет сводная группировка из 40 водолазов. Она будет работать над устранением последствий тех утечек, которые могли произойти.

28 апреля глава МЧС сообщил, что ситуация с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем.

Куренков прибыл в Краснодарский край, где по поручению президента России Владимира Путина будет контролировать тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе.

Ранее Путин высказался об ударах ВСУ по объектам в Туапсе.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
