Школы и детские учреждения Туапсе на принимают учеников 29 апреля

Оперштаб Кубани: школы и детские учреждения Туапсе не работают 29 апреля

Школы и учреждения дополнительного образования Туапсе не принимают детей 29 апреля, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что решение было принято в целях безопасности.

«Все 11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, <...>, в среду, 29 апреля, также работают без приема обучающихся», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что кадетский корпус продолжает работать с соблюдением необходимых мер безопасности и с минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 30 апреля обучающихся заберут домой родители на майские праздники.

Также не работают детские сады №22 и №25. Остальные детсады работают в режиме дежурных групп.

29 апреля возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе удалось локализовать.

28 апреля украинские дроны в третий раз за апрель атаковали краснодарский Туапсе. В результате падения обломков на нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент России Владимир Путин. Кипящая нефть уже попала на дорогу и повредила несколько автомобилей. Тем временем часть Туапсе на фоне пожара осталась без водоснабжения, введен режим ЧС.

По поручению Путина в Туапсе прилетел глава МЧС Александр Куренков. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил привести в готовность группировку водолазов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалистов из Геленджика направили в Туапсе для помощи после атаки БПЛА.