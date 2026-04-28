«Серьезные последствия». Путин отреагировал на атаку ВСУ по нефтезаводу в Туапсе

В Туапсе продолжается борьба с масштабным пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки БПЛА. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент России Владимир Путин. Кипящая нефть уже попала на дорогу и повредила несколько автомобилей. К тушению возгорания привлекли более 250 человек. Тем временем часть Туапсе на фоне пожара осталась без водоснабжения, введен режим ЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников потенциально грозит экологической катастрофой, заявил президент России Владимир Путин.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные»,

— цитирует главу государства ТАСС.

Путин сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. «И люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — добавил президент.

Масштабный пожар на НПЗ в Туапсе произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 28 апреля. Обошлось без пострадавших. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины ударили по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для выполнения обязательств по экспортным контрактам.

«Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках», — цитирует его «Интерфакс».

На охваченном огнем предприятии произошло «вскипание и выброс нефтепродуктов» из третьего резервуара. В результате нефть попала на дорогу — повреждены насколько автомобилей.

«Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях — это настоящий героизм

<…> Ситуация непростая, но контролируемая <…> Сделаем все, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия», — рассказал Кондратьев после прибытия в Туапсе.

По поручению Путина в Туапсе прилетел глава МЧС Александр Куренков. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил привести в готовность группировку водолазов.

«При необходимости специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище», — рассказали в МЧС.

Тем временем на место тушения пожара прибыли дополнительные сводные отряды. К работе приступила группировка спасателей из Адыгеи, Ростовской области и Ставропольского края. Для ликвидации последствий ЧС также привлекли дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций.

«Всего на данный момент в борьбе с огнем участвуют 252 человека и 62 единицы техники, в основном это специалисты МЧС России», — уточнил оперштаб.

По поручению губернатора в Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня .

Эвакуация населения и проблемы с водой

Власти приняли решение эвакуировать людей с ближайших к месту пожара улиц. Эвакуационный пункт развернули на базе городской школы №6. Впоследствии жильцов начали перевозить в одну из гостиниц.

«Всего из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 58 жильцов. По последним данным, в эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице»,

— сообщил оперштаб региона.

Кроме того, в связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды в части Туапсе и Шепсинском сельском округе, проинформировал глава округа Сергей Бойко. В некоторых микрорайонах установили емкости с водой.

Также из-за пожара некоторые школы в Туапсе пока не могут принять детей. В связи с этим учеников временно перераспределят в другие образовательные учреждения.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в Туапсе. Как сообщил Бойко, из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения . Он рекомендовал местным жителям соблюдать меры предосторожности.

«Особенно это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного», — добавил глава округа.