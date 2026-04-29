Специалистов из Геленджика направили в Туапсе для помощи после атаки БПЛА

Сотрудники мэрии Геленджика и спасатели отправились в Туапсе для ликвидации ЧС

Представители администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб отправились в Туапсе для оказания помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Сегодня в 6 утра в Туапсе отправили делегацию <> Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате», — говорится в сообщении.

В Туапсе продолжается борьба с масштабным пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки БПЛА. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент России Владимир Путин. Кипящая нефть уже попала на дорогу и повредила несколько автомобилей. К тушению возгорания привлекли более 250 человек. Тем временем часть Туапсе на фоне пожара осталась без водоснабжения, введен режим ЧС.

По поручению Путина в Туапсе прилетел глава МЧС Александр Куренков. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил привести в готовность группировку водолазов.

Ранее глава МЧС сообщил об увеличении группировки спасателей в Туапсе на 300 человек.