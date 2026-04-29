Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем фашистских организаций. Об этом РИА Новости сообщил американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

«Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы», — заявил собеседник агентства, в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе.

Так Уилайто охарактеризовал положение дел в городе при нынешних украинских властях.

По его словам, распространение информации о реальном положении дел Одессе должно помочь американцам лучше понять реальную ситуацию на Украине и поставить под сомнение ту трактовку событий, которую им навязывают.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский ставит интересы радикальных украинских националистов выше остального народа.

