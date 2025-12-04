Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — заявил Путин.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Тот встретил Путина сразу у самолета.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что нет необходимости торопиться с созданием единой валюты БРИКС.