В уральском регионе объявили беспилотную опасность

Губернатор Паслер: в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем канале в Max, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

По его словам, ответственные службы и ведомства «принимают все необходимые меры».

Паслер призвал местных жителей соблюдать спокойствие и бдительность.

Утром 25 апреля украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Екатеринбурге. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого Паслер сообщил, что в Екатеринбурге 44 квартиры многоэтажного дома получили повреждения из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Самарской области дрон врезался в дом.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

