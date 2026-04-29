В уральском регионе объявили беспилотную опасность

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем канале в Max, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

По его словам, ответственные службы и ведомства «принимают все необходимые меры».

Паслер призвал местных жителей соблюдать спокойствие и бдительность.

Утром 25 апреля украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Екатеринбурге. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки.

После этого Паслер сообщил, что в Екатеринбурге 44 квартиры многоэтажного дома получили повреждения из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Самарской области дрон врезался в дом.