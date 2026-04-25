В Екатеринбурге выросло число пострадавших при атаке БПЛА

Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Екатеринбург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет», — уточнил глава региона.

Он добавил, что в данный момент с жильцами дома, в который влетел дрон, работают психологи. Для эвакуированных граждан был организован пункт временного размещения, он находится в школе №10.

Предварительно, в результате прилета повреждения получили 44 квартиры. Специалисты уже провели оценку несущих конструкций здания и доложили, что угроза обрушения отсутствует. В связи с этим люди, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой сразу после завершения следственных мероприятий.

«Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время», — подчеркнул Паслер.

БПЛА влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге утром 25 апреля. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Изначально сообщалось, что шесть человек обратились за медпомощью.

Ранее эксперт назвал возможное место запуска БПЛА, атаковавших Екатеринбург.