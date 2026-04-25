В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА пострадали 44 квартиры

В Екатеринбурге 44 квартиры многоэтажного дома получили повреждения из-за утренней атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек», — написал он.

Как заявил глава региона, согласно оценке специалистов, угрозы обрушения здания нет. По его словам, жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

Также чиновник отметил, что поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать соответствующие работы в ближайшее время.

Украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге утром 25 апреля. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки.

Новость дополняется.