Дрон атаковал жилой дом в центре Екатеринбурга. Жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом в центре города. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро. В регионе введен режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На месте работают экстренные службы, территория вокруг здания оцеплена.

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом в центре города. В результате поврежден многоквартирный дом, эвакуированы десятки жильцов, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, часть города была оцеплена, в аэропорту вводились ограничения.

Беспилотник попал в жилой комплекс на улице Хохрякова, 63 — это многоэтажный дом в центре Екатеринбурга. О произошедшем сначала сообщили местные жители, позже информацию подтвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО», — написал Паслер.

По данным портала E1.ru, беспилотник попал в высотное здание, в результате чего были повреждены квартиры. Очевидцы рассказали о сильном взрыве и гуле двигателя незадолго до него. Взрывной волной выбило окна сразу на нескольких этажах — повреждения зафиксированы как минимум на шести этажах здания.

Эвакуация жильцов

Губернатор Паслер сообщил, что из здания эвакуировали около 50 человек. На месте происшествия работают спасательные службы и оперативные подразделения. Территория вокруг дома была оцеплена, доступ ограничен для пешеходов и транспорта. Жильцам предложили временное размещение.

За медицинской помощью обратились как минимум шесть человек. По словам Паслера, среди пострадавших нет пациентов в тяжелом состоянии. Основной причиной обращений стало отравление продуктами горения.

После атаки в регионе были усилены меры безопасности. В Свердловской области введены дополнительные режимы реагирования, а также задействованы системы противовоздушной обороны.

Помимо этого, в аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. Это подтверждалось ранее сообщениями авиационных властей и региональных источников. Городские власти и губернатор призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома.

Что известно о повреждениях

По данным E1.ru, в результате удара повреждены как минимум несколько квартир в жилом комплексе. Взрывной волной выбило стекла, зафиксированы разрушения в жилых помещениях. Над районом происшествия наблюдался дым. Очевидцы также сообщали о характерном звуке двигателя перед ударом.

Удар беспилотника пришелся по жилому комплексу «Тринити». Дом был введен в эксплуатацию в 2018 году. В 32-этажном комплексе всего находятся 230 квартир. Основной удар пришелся в район примерно 25-30 этажей, где зафиксированы наиболее серьезные разрушения.

Улица Хохрякова, где расположен жилой комплекс, была полностью оцеплена — доступ ограничили как для пешеходов, так и для транспорта.