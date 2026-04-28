Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Об этом пишет РИА Новости.

«Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

До этого в региональном оперштабе сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Туапсинского муниципального округа после сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), начавшегося после атаки беспилотников.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе. Из-за падения обломков сбитых дронов на НПЗ начался сильный пожар, местных жителей пришлось эвакуировать. На место тушения пожара прибыли дополнительные сводные отряды, в том числе из республики Адыгеи, всего в тушении огня задействованы 252 человека и 62 единицы техники МЧС России.

Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников в третий раз за месяц. Первая атака произошла в ночь на 16 апреля. После атаки дронов в море обнаружили нефтяное пятно — площадь загрязнения составила 10 тыс. кв. м.

Ранее в российском регионе ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.

 
