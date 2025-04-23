В российском регионе ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае крае ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«‎В целях стабилизации ситуации с лесными пожарами предлагается отнести обстановку в Забайкальском крае к чрезвычайной ситуации в лесах федерального уровня и установить режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для соответствующих функциональных подсистем РСЧС», — сказал глава федерального ведомства Александр Куренков на заседании правительственной комиссии.

По данным региональных властей, на данный момент в Забайкалье действуют 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га. Локализован один пожар на площади 500 га. Всего в тушении лесных пожаров задействованы 1 365 человек и 123 единицы техники, говорится в сообщении.

22 апреля сообщалось, что глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку огнеборцев в Забайкальский край, где наблюдается сложная ситуация с природными пожарами. Из заявления следует, что в регион направили сотрудников экстренных служб и специальную технику из Хабаровского края. В частности, в Тунгокоченском районе Забайкальского края ожидают прибытия 50 огнеборцев и трех единиц техники.

21 апреля глава МЧС РФ вместе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым лично побывали в Забайкальском крае, чтобы оценить ситуацию с пожарами.

7 апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Он также отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.