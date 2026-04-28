МЧС уточнило число погибших при пожаре в строящемся доме на севере Москвы

Пять человек погибли при пожаре в строящемся доме на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что еще девятерых человек осматривают медики.

«При помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли», — пояснили в ведомстве.

До этого ТАСС сообщал, что пожару в строящемся здании на севере Москвы присвоен пятый, максимальный уровень сложности.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной крупного пожара в строящемся многоэтажном здании на севере Москвы могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который был установлен в бытовке на третьем этаже.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым.

Прораб сообщил, что на момент возгорания в здании находилось около 300 строителей. В экстренных службах рассказали, что наверху могут оставаться до 200 человек.

