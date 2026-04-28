В Бурятии из-за зарядки телефона сгорел дом

В Бурятии жильцы поставили телефон на зарядку и сожгли дом

В Бурятии желание зарядить телефон закончилось для местных жителей пожаром в доме. Об этом сообщает управление противопожарной службы по региону.

Инцидент произошел в селе Нижняя Иволга. На кадрах с места заметно, что второй этаж строения получил серьезные повреждения.

«Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети (Короткое замыкание зарядного устройства смартфона)», – сообщается в публикации.

Жильцы дома вовремя заметили возгорание и успели эвакуироваться без помощи пожарных.

Во время возгорания полностью выгорел второй этаж, часть кровли и потолочные перекрытия.

В МЧС напомнили, что не стоит оставлять телефоны и другую технику на зарядке ночью или в моменты, когда никого нет рядом.

