В Кремле прокомментировали удары украинских беспилотников по Туапсе

Песков: меры по ликвидации последствий ЧП в Туапсе принимаются на должном уровне

Меры по устранению последствий пожара нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшего в результате атаки украинских беспилотников, принимаются на должном уровне. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведется напряженная работа в этом направлении. Но что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима, — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — сказал представитель Кремля.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ над территорией России. Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск.

В Туапсе обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жильцов домов, расположенных рядом с предприятием, эвакуировали.

Ранее в Туапсе после атаки дронов произошел разлив нефтепродуктов.