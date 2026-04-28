Гладков сообщил о погибших после атак дронов на Белгородскую область

В Белгородской области за минувшие сутки во время атак беспилотников погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина, который был внутри, получил смертельные ранения и умер на месте.

Еще один удар ВСУ нанесли в селе Бобрава Ракитянского округа, где дрон атаковал автомобиль с семьей. Отец и мать погибли еще до прибытия медиков. Их 16-летний сын получил баротравму — его доставили в детскую областную клиническую больницу.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также Гладков добавил, что в хуторе Красиво Борисовского округа под удар беспилотника попал еще один автомобиль, в котором ехали два человека. У мужчины врачи обнаружили множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины — осколочные ранения спины и проникающее ранение поясницы. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгородской области дрон убил ехавшего на самокате мужчину.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
