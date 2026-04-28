В России за ночь сбили более 180 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск. Некоторое количество целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Часть дронов сбили в Крыму и Краснодарском крае, а также в четырех областях — Курской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, средства ПВО ликвидировали один БПЛА над Каменским районом. Информация о пострадавших и каких-либо разрушениях к текущему моменту не поступала. Глава региона подчеркнул, что данные о последствиях атаки будут уточняться.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин постоянно получает информацию об атаках ВСУ на российские регионы. Соответствующие доклады передаются по несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня.

Ранее Путин спросил о здоровье чиновника, пострадавшего из-за атаки БПЛА.

 
