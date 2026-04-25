В Туапсе цены на автомойках резко выросли почти втрое после «черного дождя»

Владельцы автомоек в Туапсе почти втрое подняли стоимость стоимость своих услуг из-за последствий «черного дождя». Об этом сообщает Baza.

По информации журналистов, число желающих отмыть свою машину от нефтепродуктов, которые выпали на город после произошедшего на морском терминале, сильно выросло, также выросла и стоимость мытья авто — в зависимости от степени загрязнения она может превышать 3 тыс. рублей.

Один из собственников мойки рассказал, что его коллегам пришлось закупаться специальными средствами — антибитумами, способными справиться с сильными загрязнениями. Причем для того, чтобы избавиться от нефтяной пленки, машину приходится предварительно «замачивать» в этом средстве, а затем уже счищать грязь. Обычные средства не справляются с последствиями «нефтяных» осадков.

«Черный дождь» выпал в Туапсе после пожара на морском терминале 20 апреля — после атаки украинского дрона. В атмосферу вместе с осадками попал пепел, создав эффект черного налета на поверхностях. Проведенные 21 апреля замеры качества воздуха показали, что в ряде районов концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза превысили допустимые нормы.

