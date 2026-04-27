В Туапсе за неделю собрали более 4,1 тысячи кубометров загрязненного грунта

Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Более 4,1 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси собрали с трех участков в Туапсе к утру 27 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В заявлении говорится, что к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлекли дополнительные силы. Сейчас в работах участвуют 205 специалистов и 55 единиц техники.

«С трех участков проведения работ собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что собирать загрязненный грунт продолжают на береговой линии и в устье реки Туапсе. Также специалисты очищают территорию морского терминала, откуда и произошла утечка.

«Для предотвращения растекания нефтяного пятна в море вдоль береговой линии центрального пляжа установили дополнительно 700 метров боновых заграждений», — добавили в оперштабе.

В ночь на 20 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате чего пострадал один человек. Еще одного жителя спасти не удалось. Кроме того, в городе оказались повреждены жилые дома, школа и детский сад. На территории морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе после «черного дождя» резко выросли цены на автомойках.

 
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
