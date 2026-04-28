Прокуратура начала проверку из-за массовых отключений света в Подмосковье

Массовые отключения электроснабжения в Московской области, связанные с неблагоприятными погодными условиями, станут объектом проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Ее руководитель Сергей Забатурин поручил районным и городским прокурорам незамедлительно организовать надзорные мероприятия. Их цель — оценить масштаб и последствия перебоев в оказании коммунальных услуг.

При необходимости сотрудники прокуратуры могут инициировать введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Они также проверят оперативность и полноту мер, принятых местными властями для устранения аварий.

«Будет дана оценка полноте исполнения плановых мероприятий по расчистке лесосек и просек вдоль линий электропередачи», — добавили в прокуратуре.

Под проверку попадут восстановление энергоснабжения, обеспечение населения водой, продуктами и предметами первой необходимости, а также расчистка дорог. Кроме того, будут оценены укомплектованность аварийных бригад, наличие передвижных источников питания и оперативность реагирования всех служб.

В прокуратуре напомнили, что пострадавшие от последствий непогоды жители Подмосковья могут подать жалобы и получить консультации по правовым вопросам по телефону горячей линии +7 (916) 240-31-28.

Обильный снегопад со шквалистым ветром 27 апреля оставил без электроснабжения более 280 населенных пунктов Московской области. Были повалены 1,2 тысячи деревьев, повреждены свыше 470 автомобилей, семь человек получили травмы.

Внезапное похолодание побило 55-летний рекорд, высота снежного покрова в подмосковных Мытищах достигла 18 сантиметров.

Глава региона Андрей Воробьев заверял, что держит ситуацию на личном контроле. Он сообщал, что все экстренные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы.

Ранее в Москве из-за непогоды частично приостановили движение поездов.