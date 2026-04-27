Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье десятки поселков остались без электричества из-за обрыва проводов

Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Около 50 населенных пунктов в Подмосковье остались без света после обрыва проводов из-за снегопада. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, высота снежного покрова в Мытищах достигает 18 см.

«Погода в Московском регионе побила 55-летний рекорд. В 1971 году за двое суток выпало 19 мм осадков и образовался временный снежный покров до 7 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подъезде к Коломне упавшее дерево перекрыло дорогу, а в Красногорске таким же образом оказался заблокирован выход из подъезда одного из многоквартирных домов.

27 апреля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Telegram-канал Mash​​​ сообщали, что в Москве и некоторых районах Подмосковья пошел снег.

В понедельник, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег, с сильным и порывистым ветром.

Ранее москвичей предупредили об арктических вторжениях.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!