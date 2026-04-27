В Подмосковье десятки поселков остались без электричества из-за обрыва проводов

SHOT: в Подмосковье около 50 поселков остались без света из-за обрыва линий

Около 50 населенных пунктов в Подмосковье остались без света после обрыва проводов из-за снегопада. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, высота снежного покрова в Мытищах достигает 18 см.

«Погода в Московском регионе побила 55-летний рекорд. В 1971 году за двое суток выпало 19 мм осадков и образовался временный снежный покров до 7 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подъезде к Коломне упавшее дерево перекрыло дорогу, а в Красногорске таким же образом оказался заблокирован выход из подъезда одного из многоквартирных домов.

27 апреля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Telegram-канал Mash​​​ сообщали, что в Москве и некоторых районах Подмосковья пошел снег.

В понедельник, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег, с сильным и порывистым ветром.

Ранее москвичей предупредили об арктических вторжениях.