Стало известно о последствиях непогоды в Московской области

Mash: около 1,2 тыс. деревьев рухнуло в Московской области из-за снега и ветра
Из-за аномальной погоды и шквалистого ветра в Московской области рухнуло около 1,2 тыс. деревьев, повреждено 475 машин и пострадали семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что в Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове выпало более 60 мм осадков. Самые сильные порывы ветра, до 20 метров в секунду, были зафиксированы в Можайске, Волоколамске и Воскресенске.

Более чем в 280 населенных пунктах региона пропало энергоснабжение. Более девяти тысяч человек остались без света в городском округе Дмитров.

Москву и Подмосковье в понедельник, 27 апреля, накрыл снегопад: в столице вырос 12-сантиметровый снежный покров, повалены десятки деревьев, а уровень погодной опасности повысили до оранжевого. Синоптики говорят об историческом рекорде, а коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. Почему столицу засыпало в конце апреля и сколько продлится непогода — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото заснеженной Москвы из космоса.

 
