В Москве из-за непогоды частично приостановили движение поездов

Движение поездов приостановили на Казанском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЖД.

В заявлении уточняется, что из-за непогоды на перегоне между станциями Лобня и Марк произошел обрыв контактного провода. Движение поездов Савеловского направления в сторону российской столицы было временно остановлено.

«Также из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково — Люберцы упало дерево — временно нет движения на Казанском направлении в сторону Москвы», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, на местах уже работают бригады энергетиков. В МЖД подчеркнули, что делают все возможное для стабилизации графика движения поездов, и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В ночь на 27 апреля в Москве и некоторых районах области пошел снег. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, о довольно интенсивном снегопаде предупредили метеостанции Наро-Фоминска и Павловского Посада. При этом специалист добавил, что днем в столичном регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, и сильный ветер.

Ранее снегопад оставил без света десятки населенных пунктов в Подмосковье.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
