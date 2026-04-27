В Подмосковье из-за непогоды произошли отключения электричества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в нескольких районах Подмосковья из-за непогоды произошли отключения электричества.

По его словам, на местах работают аварийные и коммунальные службы, все они переведены на усиленный режим работы.

«Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. <...> Ход восстановительных работ на моем личном контроле», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в ликвидации последствий непогоды участвуют 120 бригад электриков, работают 40 передвижных электростанций. 22 бригады комлесхоза расчищают просеки и занимаются опиловкой деревьев.

27 апреля ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона.

По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

